За отставку президента Барселоны и его правления проголосовало более 12 700 членов клуба.
Хосеп Мария Бартомеу, Getty Images
15 сентября 2020, 11:50
По данным на утро вторника, 15 сентября, для инициации процедуры вынесения вотума недоверия Хосепу Марии Бартомеу оставалось собрать 3 820 голосов — сообщила Marca.
Чтобы запустить процедуру, необходимы подписи 16 520 членов клуба, а сейчас уже собрано более 12 700.
Ровно неделю назад за отставку Бартомеу и его правления было уже собрано 7 500 голосов.
Бартомеу и его команде вменяют в вину провал на экономическом и спортивном фронтах и (о, Боже!) намерение Лионеля Месси покинуть Барселону.
Ранее сообщалось, что Бартомеу предъявили обвинения в коррупции.