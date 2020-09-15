Испания

За отставку президента Барселоны и его правления проголосовало более 12 700 членов клуба.

По данным на утро вторника, 15 сентября, для инициации процедуры вынесения вотума недоверия Хосепу Марии Бартомеу оставалось собрать 3 820 голосов — сообщила Marca.

Чтобы запустить процедуру, необходимы подписи 16 520 членов клуба, а сейчас уже собрано более 12 700.

1⃣2⃣.7⃣0⃣0⃣‼

🔥🔥ESPRINT FINAL🔥🔥



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Ровно неделю назад за отставку Бартомеу и его правления было уже собрано 7 500 голосов.

Бартомеу и его команде вменяют в вину провал на экономическом и спортивном фронтах и (о, Боже!) намерение Лионеля Месси покинуть Барселону.

Ранее сообщалось, что Бартомеу предъявили обвинения в коррупции.