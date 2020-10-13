Испания

Испанский защитник может сменить клубную прописку.

Ювентус и Пари Сен-Жермен следят за ситуацией около Серхио Рамоса, контракт которого с Реалом истекает в конце сезона, сообщает Calciomercato.

Мадридцы пока что не предложили своему лидеру новую сделку, а Ювентус и ПСЖ готовы воспользоваться ситуацией в январе, когда испанец сможет подписать предварительное соглашение.

Отметим, что Серхио выступает за Реал с 2005 года, когда он перебрался из Севильи.

Напомним, что Рамос хочет остаться в текущем клубе и готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом.