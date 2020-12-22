Эльче смог покинуть зону вылета, а Осасуна пока остается в нижней тройке.
Фото ФК Осасуна
22 декабря 2020, 20:24
В матче 15-го тура чемпионата Испании претенденты на вылет Эльче и Осасуна разыграли результативную ничью.
Осасуна дважды вела в счете, но хозяевам дважды удавалось выровнять положение.
Эльче — Осасуна 2:2
Голы: Фидель, 47, Каррильо, 78 — Р.Гарсия, 10, Брашанац, 64.
Эльче: Эдгар — Барраган, Верду, Кальво (В.Родригес, 46), Х.Санчес (Каррильо, 76) — Марконе — Хосан (Нино, 46), Тете (Хосема, 46), Фидель, Ригони — Бойе (Милья, 87).
Осасуна: Рубен — Ронкалья, У.Гарсия (Видаль, 88), Д.Гарсия, Крус — Р.Торрес, Брашанац (Мартинес Кальво, 74), Монкайола (Ойер, 60), И.Перес — Кальери (Будимир, 88), Р.Гарсия (Барха, 88).
Предупреждения: Каррильо — И.Перес.
Удаление: И.Перес, 90+3.