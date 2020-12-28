Испания

Звездный аргентинец рассказал о непростом характере и методах борьбы с постоянным давлением.

Во время широкого интервью аргентинского нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси испанскому изданию La Sexta, интервьюер затронул вопрос о психологическом с состоянии футболиста в непростой период для его команды и ментальном давлении, которое ему приходится испытывать по ходу всей карьеры.

"Я не воспринимаю себя как лучшего игрока в мире, — говорит Месси, — Я играю в футбол не для того, чтобы о мне кто-то что-то говорил. Я играю только ради побед своей команды, отдавая при этом максимум со своей стороны. Мне не надобности показывать на себя пальцем в каждом матче, и говорить, что я — лучший".

Супруга аргентинца Антонелла Рокуццо предлагала Лионелю пройти курс психологической поддержки от специалистов, но Месси так и не последовал ее рекомендациям: "Я должен был пойти, но так и не пошел".

В то же самое время, форвард Барселоны соглашается, что помощь ему таки необходима: "Мне трудно сделать этот шаг, хотя я знаю, что он мне нужен. Антонела много раз настаивала, чтобы я пошел, что мне это нужно. Я человек, который держит все при себе, и я не делюсь этим, тем более, когда речь идет о постороннем человеке.

Я знаю, что мне нужен этот поход для того, чтобы держать ситуацию под контролем в повседневной жизни, но я этого не делаю".

Определенные пагубные тонкости своего характера Месси начал замечать еще с ранних лет: "Я не знаю, когда это началось. Таким, каким я помню себя в детстве — это мое постоянное состояние. Если я проигрывал, то плакал или дрался с моими братьями. Когда я эмоционально возбужден, я не думаю, говорю и делаю то, что делаю. Это состояние проходит, после чего я сожалею о том, что происходило. Ничего не могу с этим сделать, я такой, какой есть".

Напомним, что ранее Месси дал неутвердительный ответ на вопрос о своем будущем в каталонской Барселоне, а также рассказал об отношениях с одноклубниками: Суаресом и Гризманном.

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