Бельгийский вингер набирает форму перед поединком против Эльче.
Эден Азар, Getty Images
28 декабря 2020, 14:31
Футболисты мадридского Реала провели первую тренировку в рамках подготовки к предстоящему поединку против Эльче, который пройдет в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги.
Исключением не стал крайний полузащитник Эден Азар, который пропустил все декабрьские матчи "сливочных" из-за травмы.
Во время тренировочной сессии бельгийский футболист продемонстрировал уровень своей текущей формы, забив красивый гол рабоной.
В текущем сезоне Эден Азар провел всего шесть поединков в футболке "сливочных" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Матч Реал — Мадрид — Эльче, в свою очередь, состоится 30 декабря в 22:30 по киевскому времени.
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