Испания

Бельгийский вингер набирает форму перед поединком против Эльче.

Футболисты мадридского Реала провели первую тренировку в рамках подготовки к предстоящему поединку против Эльче, который пройдет в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги.

Исключением не стал крайний полузащитник Эден Азар, который пропустил все декабрьские матчи "сливочных" из-за травмы.

Во время тренировочной сессии бельгийский футболист продемонстрировал уровень своей текущей формы, забив красивый гол рабоной.



В текущем сезоне Эден Азар провел всего шесть поединков в футболке "сливочных" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Матч Реал — Мадрид — Эльче, в свою очередь, состоится 30 декабря в 22:30 по киевскому времени.

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