Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мнением о форвардах клуба Усмане Дембеле и Антуане Гризманне.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о форвардах своего клуба и Луисе Суаресе, покинувшем каталонский клуб.

"Мне нравится Гризманн, но мне приходится выбирать игроков, которые могут сыграть с тремя полузащитниками. Усман Дембеле прогрессирует с физической точки зрения.

Луис Суарес? Мне не нравится каждый раз отвечать на вопросы про него. Очень уважаю этого игрока, но у нас есть собственные нападающие, – цитирует Кумана Marca.

Ранее наставник "сине-гранатовых" заявлял, что Барселоне не помешал бы еще один форвард.