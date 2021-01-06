Наставник "сине-гранатовых" поделился мнением о форвардах клуба Усмане Дембеле и Антуане Гризманне.
Рональд Куман, Getty Images
06 января 2021, 10:24
Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о форвардах своего клуба и Луисе Суаресе, покинувшем каталонский клуб.
"Мне нравится Гризманн, но мне приходится выбирать игроков, которые могут сыграть с тремя полузащитниками. Усман Дембеле прогрессирует с физической точки зрения.
Луис Суарес? Мне не нравится каждый раз отвечать на вопросы про него. Очень уважаю этого игрока, но у нас есть собственные нападающие, – цитирует Кумана Marca.
Ранее наставник "сине-гранатовых" заявлял, что Барселоне не помешал бы еще один форвард.