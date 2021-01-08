Испания

Наставник "сине-гранатовых" считает, что клуб нуждается в трансферах.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман считает, что команде нужны усиления в зимнее трансферное окно.

"В краткосрочной перспективе трансферы очень важны. Мы хотим усилить состав, и я по-прежнему считаю, что на некоторых позициях нужно больше конкуренции и эффективности.

Я так думаю, но при этом понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, то это невозможно, и мы будем ждать следующего года", – цитирует Кумана Marca.

Ранее Рональд Куман заявлял, что форвард Барселоны Лионель Месси стал эффективнее.