Испания

Мадридцы хотят подписать защитника Севильи.

Реал собирается подписать бразильского защитника Диего Карлоса, сообщает издание Marca.

"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

В текущем сезоне Диего Карлос провел 29 поединков на клубном уровне, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что на защитника Севильи также претендуют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.