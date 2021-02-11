Мадридцы хотят подписать защитника Севильи.
Диего Карлос, фото getty images
11 февраля 2021, 20:28
Реал собирается подписать бразильского защитника Диего Карлоса, сообщает издание Marca.
"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
В текущем сезоне Диего Карлос провел 29 поединков на клубном уровне, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Напомним, что на защитника Севильи также претендуют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.