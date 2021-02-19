Испания

Наставник мадридского клуба рассказал о настрое на остаток сезона.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о перспективах клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов и Ла Лиги.

"В текущем сезоне есть возможно добыть еще 45 очков, так что мы продолжим делать свое дело не глядя на другие команды. Нам нужно сосредоточиться на том, что зависит от нас.

Ежедневно должна проделываться нужная работа, чтобы затем продолжать играть. Турниры проводятся каждый год, но мы продолжим бороться. У нас осталось два турнира: Ла Лига и Лига чемпионов. Мы продолжим биться насмерть до конца сезона", – приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Зидан получил предложение возглавить Ювентус.

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