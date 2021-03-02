Испания

Специалист проанализировал игру с мадридским клубом.

Главный тренер Реала Сосьедад Иманоль Альгуасиль прокомментировал ничью в поединке против мадридского Реала в Ла Лиге (1:1).

"Если честно, то ничья с Реалом — справедливый результат. Если бы сделали счет 2:0, тогда бы и анализировали по-другому. Но моменты были и у нас и у них, поэтому счет справедливый. Реал мог сравнять счет и раньше, чем на 88-й минуте.

Обе команды показали привлекательный футбол. Нам не хватало последнего паса, Реал же молниеносно переходил из обороны в атаку. Когда обе команды были без мяча, возникали некие трудности. Во втором тайме мы были даже лучше, но не забили".

"Вы сами прекрасно знаете, как сложно победить на Сантьяго Бернабеу. А мы вели в счете в гостях. В первом круге мы сыграли вничью, а в Кубке Испании сумели победить команду Зидана.

Мало команд в стране, которые так играют против мадридцев. Тут очки давались немногим", — цитирует Альгуасиля Marca.

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