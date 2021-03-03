Испания

Бывший защитник "сине-гранатовых" выразил свое восхищение аргентинцем.

Защитник Вулверхэмптона и экс-игрок Барселоны Нельсон Семеду поделился воспоминаниями о тренировках с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"У меня на самом деле нет слов, чтобы бы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более восхитительным? За все время, что я был в Барселоне, я ни разу не видел, как он отрабатывает штрафные на тренировках. Я клянусь, он не делает этого.

Все всегда тренировали удары с дальней дистанции, но Месси никогда этого не делал. Для него это было естественно. Говорят, что усердный труд ведет к совершенству. Он не работал, но все равно получалось идеально!

Это невероятный футболист, это невозможно объяснить. Когда он бил тот штрафной Ливерпулю, я стоял прямо за ним. В одном из моих первых матчей за Барселону он взял мяч и прошел через трех, четырех, пятерых игроков. Тогда я подумал: "Как этот парень делает это? Он заставляет хороших игроков выглядеть плохо", – приводит слова Семеду The Telegraph.

Ранее наставник Севильи Хулен Лопетеги заявил, что считает Месси лучшим футболистом в истории футбола.

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