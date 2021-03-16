Форвард каталонского клуба поделился мыслями об уверенной победе в поединке испанского чемпионата.
Перди (слева) и Лионель Месси, getty images
16 марта 2021, 10:43
Нападающий Барселоны Педри прокомментировал победу над Уэской в матче 27-го тура Ла Лиги.
"Cоперник оказывал давление и играл очень здорово. Мы добыли три очка, что было важнее всего. Мы сократили отставание от Атлетико до четырех баллов. Я всегда говорил, что мы сохраняем шансы на чемпионство. У нас хорошая команда.
Для меня является честью играть рядом с Месси. Я наслаждаюсь каждой тренировкой и всегда ищу именно его, потому что считаю его лучшим.
Пенальти? Касание было, но я думаю, что тер Штеген не мог ничего поделать. Как раз для таких моментов и нужны судьи и VAR. Пенальти есть пенальти", – цитирует Педри Marca.
Напомним, что накануне поединка против Уэски Педри впервые получил вызов в сборную Испании.
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