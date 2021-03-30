Бразильский футболист играет за Брагантино на правах аренды.
Натан, globoesporte.globo.com
30 марта 2021, 13:01
Молодой защитник Фламенго Натан попал в сферу интересов Барселоны, которая попробует его подписать в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
С конца марта 20-летний бразилец выступает за Брагантино на правах аренды.
В его действующий контракт с бразильским клубом включена опция выкупа в размере 70 миллионов евро.
Всего в активе Натана 16 матчей за Фламенго во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом.
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