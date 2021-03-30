Испания

Бразильский футболист играет за Брагантино на правах аренды.

Молодой защитник Фламенго Натан попал в сферу интересов Барселоны, которая попробует его подписать в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

С конца марта 20-летний бразилец выступает за Брагантино на правах аренды.

В его действующий контракт с бразильским клубом включена опция выкупа в размере 70 миллионов евро.

Всего в активе Натана 16 матчей за Фламенго во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом.

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