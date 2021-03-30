Каталонцы не потянут зарплату австрийского футболиста.
Давид Алаба, getty images
30 марта 2021, 19:29
Барселона больше не претендует на Давида Алабу — "сине-гранатовые" решили выйти из гонки за футболистом, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что каталонцы готовы вести переговоры с австрийским универсалом только в том случае, если он снизит финансовые запросы.
Отметим, что контракт Алабы с Баварией действителен до конца этого сезона.
В нынешней кампании австриец провел 35 поединков на клубном уровне, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.
Напомним, что Давид Алаба уже ранее отказал двум клубам — Пари Сен-Жермен и Челси.