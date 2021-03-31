Испания

Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2022 года.

Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Начо Монреалем.

Новое соглашение с 35-летним испанцем рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Монреаль провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

После 28 игр Реал Сосьедад набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. До Севильи и места в топ-4 десять баллов, а позади Бетис и в двух очках Вильярреал.

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