Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2022 года.
Начо Монреаль, ФК Реал Сосьедад
31 марта 2021, 21:55
Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Начо Монреалем.
Новое соглашение с 35-летним испанцем рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Монреаль провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
После 28 игр Реал Сосьедад набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. До Севильи и места в топ-4 десять баллов, а позади Бетис и в двух очках Вильярреал.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.