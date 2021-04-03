Англия

Норвежский специалист высказался о соотечественнике.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о трансферных слухах о форварде Боруссии Д Эрлинге Холанде.

Мино Райола, представляющий интересы норвежского нападающего, в последние дни ведет переговоры с Реалом и Барселоной по поводу возможного трансфера.

"В течение двух ближайших месяцев я сосредоточен на тех, кто есть сейчас в составе нашей команды.

Несправедливо говорить об Эрлинге будучи тренером Манчестер Юнайтед. Он сам примет решение", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается переключиться на Харри Кейна, если не удастся договориться о переходе Эрлинга Холанда.

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