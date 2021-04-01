"Сине-гранатовые" не заинтересованы в футболисте.
Уго Соуза, getty images
01 апреля 2021, 21:29
Барселона вышла из гонки за голкипером Фламенго Уго Соузой, утверждает издание Diario Sport.
Как сообщает источник, "сине-гранатовые" отказались от идеи подписании бразильца, а главным претендентом на его переход остался Аякс.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.
Напомним, что Барселона, тем не менее, продолжит диалог с Фламенго с целью подписать защитника Натана.