Испания

"Сине-гранатовые" не заинтересованы в футболисте.

Барселона вышла из гонки за голкипером Фламенго Уго Соузой, утверждает издание Diario Sport.

Как сообщает источник, "сине-гранатовые" отказались от идеи подписании бразильца, а главным претендентом на его переход остался Аякс.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

Напомним, что Барселона, тем не менее, продолжит диалог с Фламенго с целью подписать защитника Натана.