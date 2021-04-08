Испания

Состоялся поединок 29-го тура испанского чемпионата.

В поединке 29-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле расписал мировую с Атлетиком из Бильбао. Матч закончился со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в последние пять минут матча. На гол "басков" в исполнении Асьера Вильялибре, хозяева ответили результативным ударом Роберто Лопеса через четыре минуты.

Таким образом, Сосьедад набрал 46 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Атлетика 36 баллов и 10-я строчка.

Реал Сосьедад — Атлетик 1:1

Голы: Роберто Лопес, 89 — Вильялибре, 85

Реал Сосьедад: Ремиро — Муньос (Монреаль, 33), Субельдия, Ле Норман, Элустондо (Горосабель, 62) — Барренечеа, Субименди, Гевара — Оярсабаль (Янузай, 62), Фернандес (Роберто Лопес, 71), Исак (Порту, 71)

Атлетик: Симон — Берчиче (Баленсиага, 50), Мартинес, Альварес (Нуньес, 14), Де Маркос (Капа, 46) — Муниаин (Лекуэ, 69), Венседор, Даниэль Гарсия, Беренгер — Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Вильямс

Предупреждения: Муньос, Субельдия, Субименди — Даниэль Гарсия