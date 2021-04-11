Испания

Защитник Реала рассказал о своих эмоциях на фоне победы над Барселоной.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал принимал на своем поле каталонскую Барселону, и сумел оставить за собой уже второе в текущем сезоне El Clasico, оформив два быстрых гола еще в стартовый отрезок поединка (2:1).

Реал — Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча

На послематчевом флеш-интервью к журналистам подошел центральный защитник мадридского Реала Начо, и поделился своими эмоциями от прошедшей битвы под проливным дождем.

"Победа в El Clasico — особенная. Это была очень тяжелая игра, но она завершилась большим успехом для нас. Однако, если кто-то считает, что на этом сезон завершен, то это не так — у нас впереди есть еще много игр.

По ходу текущего сезона у нас были далеко не самые лучшие отрезки, как и в этом матче. Мы выдержали все 90 минут и компенсированное время, справились с собой и соперниками, и, главное, победили. У нас отличная команда, и главный тренер в нас верит", — подытожил испанец.

В следующем туре мадридский Реал сыграет гостевой поединок против Хетафе, а до этого завершит двухматчевый цикл поединков четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля.