В день рождения испанской легенды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Карлес Пуйоль, getty images
13 апреля 2021, 14:45
Карлес Пуйоль имел очень сомнительный рост как для центрального защитника, 178 см, но при это смог стать одним из лучших в истории в своем амплуа. Испанский защитник всю карьеру провел в стане "сине-гранатовых" и не зря считается легендой.
Пуйоль — пример капитана, который отличался образцовым поведением на поле и за его пределами, из-за чего заслуженно пользовался огромным уважением и у партнеров, и у болельщиков.
В день рождения легендарного футболиста предлагаем вам пройти традиционный квиз.
Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.