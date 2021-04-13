Тесты

В день рождения испанской легенды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Карлес Пуйоль имел очень сомнительный рост как для центрального защитника, 178 см, но при это смог стать одним из лучших в истории в своем амплуа. Испанский защитник всю карьеру провел в стане "сине-гранатовых" и не зря считается легендой.

Пуйоль — пример капитана, который отличался образцовым поведением на поле и за его пределами, из-за чего заслуженно пользовался огромным уважением и у партнеров, и у болельщиков.

В день рождения легендарного футболиста предлагаем вам пройти традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.