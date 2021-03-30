Тесты

В день рождения Серхио Рамоса мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Серхио Рамос Гарсия, более известны как просто Серхио Рамос, — культовый центральный защитник мадридского Реала современности, которому в этот день, 30 марта, исполнилось уже 35 лет.

Его футбольная карьера — это история о большой преданности "галактикос", в чей стан он перешел из андалузской Севильи еще в далеком 2005 году в статусе одного из наиболее перспективных футболистов на своей позиции правого защитника.

Однако, почти 16 лет в столичном клубе не только изменили амплуа Рамоса непосредственно на поле, но и позволили навечно вписать свое имя в качестве одного из наиболее успешных капитанов на клубном и международном уровнях в истории испанского футбола.

715 матчей (101 гол и 40 голевых передач) на профессиональном клубном уровне, 179 игр (23 гола) за сборную Испании делают Серхио настоящим футбольным долгожителем, а его персональный музей трофеев уже ломится от завоеванных наград и кубков.

Вполне возможно, что мы наблюдаем за его последним сезоном в составе мадридского Реала, поэтому перед вероятно новой страницей в его карьере было бы неплохо вспомнить все основные вехи на его пути.

Обратите внимание, что во всех вопросах (кроме первого) четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



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