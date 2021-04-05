Испания

Испанец поделился мыслями о своем будущем.

Капитан и защитник Реала Серхио Рамос поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

"Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я закончу, когда придет время. План в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира, Реала.

Сегодня мне кажется, что завершу карьеру еще нескоро. Это настолько личное решение, что я думаю, мое тело почувствует, когда момент настанет. Пока этого не произошло.

Думаю, мое тело хорошо справляется, потому что я забочусь о каждом его миллиметре. Я действительно хочу соревноваться и побеждать. Думаю, наступит день, когда мои жена и дети будут иметь определяющее значение в принятии этого решения", – сказал 35-летний игрок в документальном фильме о себе.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о травме капитана "сливочных" Серхио Рамоса, из-за которой защитник не поможет своему клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов с Ливерпулем.

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