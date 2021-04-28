Испания

Роберт Морено попал в список кандидатов на тренерский пост левантийцев.

Валенсия, решившая по окончании сезона расстаться с Хавьером Грасией, рассматривает кандидатуру бывшего тренера сборной Испании и Монако Роберта Морено — утверждает AS.

43-летний Морено работал ассистентом главного тренера в таких командах, как Рома, Сельта, Барселона и национальная сборная Испании. После того, как Луис Эрике из-за болезни дочери покинул "фурию роху", Роберт возглавил команду в качестве "исполняющего обязанности".

Под руководством Морено Испания провела 9 матчей, в которых 7 раз выиграла, 2 раза сыграла вничью и добыла путевку в финальный турнир Евро-2020.

С Робертом был подписан полноценный контракт до окончания чемпионата Европы, однако после решения Луиса Энрике вернуться в национальную команду между двумя специалистами произошел конфликт, в результате которого Морено отправился в Монако. Финишировав на 9-м месте и не пробившись в еврокубки, он был уволен 18 июля 2020 года.

"Летучие мыши" в нынешнем сезоне после 33-го тура занимают 14-е место и могут уже забыть о еврокубках.