Испания

Руководство Барселоны попросило Хави не продлевать контракт с Аль-Саддом до финиша чемпионата Испании.

Президент Барселоны Жоан Лапорта объявил условие, при котором Рональд Куман может сохранить пост главного тренера — сообщает AS со ссылкой на Deportes Cuatro.

Оно предельно просто: команда должна по итогам сезона-2020/21 выиграть "золотой дубль". Кубок Испании уже находится во владении Барселоны, а вот с чемпионским титулом после домашнего поражения от Гранады могут возникнуть проблемы.

Как сообщил источник, представители совета директоров Барселоны уже связались по телефону с Хави и попросили его не спешить с продлением контракта с Аль-Саддом до того, как станет известно, справится ли Куман с поставленной задачей.

Ранее ходили слухи о том, в Барселону может возглавить Юлиан Нагельсманн, но талантливый немецкий специалист решил связать свое будущее с Баварией.

За 5 туров до финиша чемпионата Барселона занимает третье место, отставая по дополнительным показателям от Реала и на два очка — от Атлетико.