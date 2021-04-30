Испания

Легендарный голкипер "сине-гранатовых" принял предложение работы в каталонском клубе.

Экс-голкипер Барселоны Виктор Вальдес возвращается в клуб в качестве тренера молодежных футбольных вратарей.

Испанский вратарь принял предложение президента каталонцев Жоана Лапорты и июне присоединится к "сине-гранатовым".

В 2019-м году Вальдес уже работал в Барселоне. Тогда испанец был назначен тренером Барселоны U-19. Однако его время в клубе было столь же недолгим, сколь и спорным. Бывший вратарь проработал всего три месяца, на протяжении которых имел конфликты, в частности, с Патриком Клюйвертом. В результате, испанец покинул структуру клуба.

Напомним, что в 2020-м году Виктор Вальдес работал тренером команды из четвертого испанского дивизиона.