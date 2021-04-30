Испания

Капитан Реала еще не полностью восстановился.

В заявке Реала на матч 34-го тура чемпионата Испании против Осасуны не оказалось Серхио Рамоса.

Несмотря на то, капитан на неделе уже тренировался с командой, Зинедин Зидан решил его поберечь для ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против Челси.

А вот Эдену Азару, вполне возможно, тренер предоставит больше игровой практики, чтобы он почувствовал игровой тонус перед встречей со своей бывшей командой в Лиге чемпионов.

Также в заявке оказались Карим Бензема, Марсело и, что не может не радовать, вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Матч Реал — Осасуна состоится в субботу, 1 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.

За пять туров до финиша Реал занимает второе место в Ла Лиге, на 2 очка отставая от Атлетико.