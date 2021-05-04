Испания

Легенда "сине-гранатовых" может вскоре вернуться в Каталонию.

Экс-хавбек Барселоны Хави, вероятно, покинет пост наставника катарского Аль-Садда по окончании сезона.

Как сообщает Аl-Kas, руководство клуба не планирует подписывать новый контракт с испанским специалистом.

Таким образом, 41-летний Хави летом 2021-го года покинет катарский клуб.

Ранее сообщалось, что Хави не смог вывести Аль-Садд в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. При этом клуб стал чемпионом Катара в текущем сезоне, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, что Хави может сменить главного тренера Барселоны Рональда Кумана, если Барселона не оформит "золотой дубль"