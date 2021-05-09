Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Испании.

В матче 35-го тура испанского чемпионата Атлетик на своем поле поделил очки с приехавшей в гости Осасуной (2:2).

Уже на первой минуте встречи "баски" вышли вперед благодаря голу Конесы, однако спустя несколько минут счет стал равным после результативного удара Брашанаца. Во втором тайме команды также обменялись забитыми голами — на точный удар "басков" от Сансета, гости ответили мячом Будимира.

Обзор матча:

Атлетик — Осасуна 2:2

Голы: Конеса, 1, Сансет, 62 — Брашанац, 12, Будимир, 89

Атлетик: Симон — Баленсиага, Нуньес, Де Маркос, Мартинес — Венседор, Конеса (Ибаи, 75), Беренгер (Лопес, 80), Весга — Сансет (Гарсия, 80), Вильялибре (Вильямс, 75)

Осасуна: Эррера — Хуан Крус (Гарсия, 72), Рамальо (Видаль, 72), Эрнандес, Зубирия — Брашанац — Торро (Авила, 71), Барха (Гальего, 88), Монкайола, Торрес (Хони, 79) — Будимир

Предупреждения: Венседор — Торро, Брашанац