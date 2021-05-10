Испания

Завершился заключительный поединок 35-го тура испанского чемпионата.

В заключительном поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле вырвал победу над приехавшей в гости Гранадой. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "бетикос".

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда Борха Иглесиас вывел хозяев вперед. Гости ответили результативным ударом в исполнении Дарвина Мачиса в середине второго тайма. Победу команде Мануэля Пеллегрини обеспечил второй гол от Иглесиаса за три минуты до конца основного времени матча.

После 35 матчей Бетис набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, обогнав Вильярреал, у которого 52 балла. В активе Гранады 45 баллов и десятая строчка.

Бетис — Гранада 2:1

Голы: Иглесиас, 39, 87 — Мачис, 66

Бетис: Браво — Миранда, Виктор Руис, Бартра, Эмерсон — Родригес, Карвальо (Родри, 80) — Руйбал (Лайнес, 22), Каналес (Гуардадо, 89), Хоакин (Тельо, 72) — Иглесиас

Гранада: Эсканделл — Кини, Санчес, Дуарте (Перес, 76), Фулькье — Гоналон, Эррера (Брайс, 63) — Чаррис, Монторо (Вико, 13 (Молина, 77)), Пуэртас — Мачис (Диас, 77)

Предупреждения: Виктор Руис, Хоакин — Монторо, Пуэртас, Брайс, Кини