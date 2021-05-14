Немецкий специалист поделился мыслями о своей первой победе на Олд Траффорд.
Юрген Клопп, getty images
14 мая 2021, 10:33
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
"Разумеется, все футбольные матчи разные. В первую очередь, линия защиты в большинстве случаев ошибается потому, что ее вынуждает соперник. По-моему, мы провели хорошую игру, сегодня были сильнее, поэтому и победили.
Мы доставили сопернику больше проблем. Начало игры было лучше, потому что нам пришлось подстраиваться к некоторым вещам. У них были перегружены фланги, мы недостаточно быстро среагировали и так пропустили гол».
Можно создавать моменты из любых ситуаций, когда играешь в хороший футбол — так мы и сделали. Вели 2:1 к перерыву — стандарт в моменте со вторым голом был великолепен. Мы сделали то, что должны были", — сказал наставник мерсисайдского клуба.
Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о поражении Ливерпулю.