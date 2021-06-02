Испания

Португальский хавбек может сменить клуб этим летом.

Полузащитник Барселоны Франсишку Тринкан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации источника, в услугах 21-летнего португальца заинтересован лиссабонский Спортинг, который оценивает возможность аренды футболиста, чтобы укрепить свой состав перед выступлениями в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Также отмечается, что если Барселона согласится расстаться с игроком, то будет требовать высокую цену, но вариант с арендой интересен, так как Франсишку потерял место в составе под руководством Рональда Кумана и ему нужна игровая практика.

В минувшем сезоне Тринкан провел 42 поединка, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

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