U-21

Нападающий каталонской Барселоны не поможет своим соотечественникам в важный момент.

В последний день мая 2021-го года стартует четвертьфинальная часть молодежного чемпионата Европы среди юношей возрастом до 21-го года, которую на этот раз будут принимать Венгрия и Словения.

В частности, сборной Португалии предстоит сыграть свой матч данного раунда в Любляне, однако во время этой встречи "европейским селесао" не сможет помочь один из звездных футболистов — нападающий каталонской Барселоны Франсишку Тринкан.

Об этом сообщил сам игрок, указав в качестве причины своего вылета из заявки сборной на турнир контакт с больным COVID-19: "Хотя у меня и отрицательный результат теста на COVID-19, но, поскольку я контактировал с коллегой, у которого был положительный результат, я нахожу себя обязанным, согласно инструкциям органов здравоохранения, соблюдать период карантина.

Поэтому, к сожалению, я не буду могу представлять свою страну на чемпионате Европы до 21 года, но уверенность коллег в работе безгранична! Вперед, Португалия!", — подытожил 21-летний исполнитель, для которого этот международный форум должен был стать последним в указанной возрастной категории.

Победитель пары Португалия — Италия на следующем этапе встретится с сильнейшей командой из матча Испания — Хорватия. Также, в финальной части турнира принимают участие Нидерланды, Франция, Дания и Германия.

В текущем сезоне Тринкан провел 42 матча (1279 минут) за свой клуб, забив три гола и отдав две голевые передачи.