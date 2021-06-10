Франция

Француз комфортно чувствует себя в национальной команде.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился мыслями о своем пребывании в составе сборной Франции.

"Здесь я чувствую себя свободнее, чем в Барселоне, будь то игра в отборе или действия в зоне. Когда дело доходит до защиты, я двигаюсь в соответствии с потребностями команды: иногда я защищаюсь как полузащитник, иногда как нападающий.

Во Франции я заслужил уважение. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что я преуспеваю везде, где бываю. В национальной сборной все мячи проходят через меня, я чувствую себя свободнее, как в Атлетико.

В Барселоне было сложно из-за моих первых игр, и критика иногда преувеличивалась", — сказал французский форвард.

Ранее Гризманн провел 47 матч кряду за Францию и обновил рекордную серию в истории сборной.