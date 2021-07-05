Испания

Бразильский хавбек был выставлен за дверь "блаугранас".

Полузащитник Матеус Фернандес недоволен тем, как с ним поступила Барселона, которая расторгла с ним контракт. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний бразилец рассматривает возможность подачи в суд на каталонский клуб, так как считает, что "блаугранас" поступили с ним несправедливо и поспешили со своим решением.

Также отмечается, что окружение игрока было в курсе того, что у Барселоны были предложения от других клубов, но руководство "сине-гранатовых" этот факт отрицает.

Фернандес стал игроком Барселоны зимой 2020 года, перебравшись из Палмейраса за семь миллионов евро.

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