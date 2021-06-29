"Сине-гранатовые" прекратили сотрудничество с бразильцем.
Матеус Фернандес, getty images
29 июня 2021, 15:38
Барселона объявила о расторжении контракта с полузащитником Матеусом Фернандесом.
Каталонский клуб расстался с футболистом, соглашение которого было рассчитано до лета 2025 года.
22-летний хавбек присоединился к "сине-гранатовым" зимой 2020 года, после чего отправился в аренду в Вальядолид.
Ранее сообщалось, что Барселона выставила на продажу Карлеса Аленью, Мартина Брайтвейта, Хуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Филиппе Коутиньо и Самуэля Умтити.
Также напомним, что "блаугранас" хотят объявить о продлении контракта с Месси на этой неделе.