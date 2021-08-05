Испания

Голландский хавбек пропустит часть предсезонной подготовки.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг пропустит часть предсезонной подготовки "блаугранас" из-за травмы. Об этом сообщает твиттер каталонского клуба.

У 24-летнего голландца диагностировано растяжение икроножной мышцы правой ноги. Сроки его восстановления не разглашаются.

В минувшей кампании де Йонг провел 51 матч, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что Анссумане Фати вернулся к тренировкам после длительного восстановления.

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