Голландский хавбек пропустит часть предсезонной подготовки.
Френки де Йонг, Getty Images
05 августа 2021, 19:22
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг пропустит часть предсезонной подготовки "блаугранас" из-за травмы. Об этом сообщает твиттер каталонского клуба.
У 24-летнего голландца диагностировано растяжение икроножной мышцы правой ноги. Сроки его восстановления не разглашаются.
В минувшей кампании де Йонг провел 51 матч, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.
Ранее сообщалось, что Анссумане Фати вернулся к тренировкам после длительного восстановления.
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