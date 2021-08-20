Грабители вычистили помещение за считанные минуты.
Сантьяго Бернаберу, getty images
20 августа 2021, 19:13
Официальный магазин мадридского Реала на стадионе Сантьяго Бернабеу подвергся ограблению.
Как сообщает издание Marca, воры протаранили фасад здания на одном из автомобилей, а в остальные погрузили товар.
Грабители забрали с собой форму, одежду и атрибутику "королевского клуба" — полиция уже начала расследование.
Отметим, что сейчас Сантьяго Бернабеу не функционирует в стандартном режиме, там проходит реконструкция.
Напомним, что ранее на основном стадионе Реала произошел пожар.