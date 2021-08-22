Испания

Завершился очередной поединок второго тура испанской Ла Лиги.

В поединке второго тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад одержал минимальную победу над Райо Вальекано со счетом 1:0.

Победу команде Иманола Альгуасила принес единственный результативный удар в исполнении Микеля Оярсабаля, который реализовал пенальти на 68-й минуте поединка.

Для Сосьедада это первая победа в нынешнем сезоне после поражения от Барселоны на старте Ла Лиги, а у Райо Вальекано второе поражение кряду после проигрыша Севилье.

Реал Сосьедад — Райо Вальекано 1:0

Гол: Оярсабаль, 68 (с пенальти).

Реал Сосьедад: Ремиро — Муньос (Пачеко, 88), Ле Норман, Элустондо, Горосабель — Субименди — Барренечеа (Порту, 81), Мерино (Гуриди, 81), Силва (Янузай, 77), Оярсабаль — Исак (Гевара, 88).

Райо Вальекано: Димитриевски — Фран Гарсия, Катена, Савельжич, Баллю — Комесанья, Валентин (Сисс, 74) — Альваро Гарсия (Бебе, 74), Трехо, Кастельянос (Паласьон, 63) — Мартин (Нтека, 74).

Предупреждения: Исак, Пачеко, Ле Норман — Трехо, Комесанья, Баллю, Фран Гарсия.