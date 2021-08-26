Испания

Хорватский хавбек продолжает восстановление после травмы.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич не сможет помочь своей команде в предстоящем матче второго тура Ла Лиги против Бетиса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 35-летний хорват продолжает восстановление после травмы, из-за которой он пропустил игру с Леванте (3:3) в первом туре Примеры.

Также отмечается, что Модрич пока не работает в общей группе и на последней тренировке он тренировался в зале.

Тем не менее, есть и хорошие новости — Марсело и Мариано вернулись в общую группу.

Напомним, матч Бетис — Реал состоится в субботу, 28 августа, в 23:00 по киевскому времени.