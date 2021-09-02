ЧМ-2022. Отбор

Французский форвард сегодня пройдет медицинское обследование.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в матче четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины (1:1).

В этом противостоянии 22-летний француз был заменен в добавленное время из-за боли в икроножной мышце.

Сегодня футболист пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть в предстоящих матчах против Украины и Финляндии.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.