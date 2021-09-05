ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Уэльс в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 отправился в гости к Беларуси и добился победы со счетом 3:2 в непростом матче.

Валлийцы смогли открыть счет усилиями Бэйла, но затем пропустили дважды. Тем не менее, Гарет смог сравнять счет, а затем и принести победу своей команде.

Беларусь — Уэльс 2:3

Голы: Лисакович, 29, Седько, 31 — Бэйл, 6 (пенальти), 69 (пенальти), 90+3

Отметим, что Уэльс находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как Беларусь расположилась на четвертой.