Испания

Каталонский клуб готов обсудить новый контракт с голландским специалистом.

Руководство Барселоны выразило полную поддержку главному тренеру команды Рональду Куману. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство "блаугранас" полностью уверенно в том, что голландский специалист идеально вписывается в клуб, который намерен сделать большую ставку на молодых исполнителей, а не за счет дорогостоящих трансферов. Все это должно помочь клубу обрести стабильное финансовое положение.

Также отмечается, что Барселона уже думает над продлением контракта Кумана до лета 2023 года, тогда как нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

После трех туров Барселона набрала семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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