Французский форвард находится в потрясающей форме на старте сезона.
Карим Бензема, Getty Images
23 сентября 2021, 08:00
Мадридский Реал разгромил Мальорку (6:1) в матче шестого тура испанской Ла Лиги. В этом противостоянии французский форвард "сливочных" Карим Бензема оформил дубль.
Таким образом, Бензема достиг отметки в 200 забитых мячей в матчах испанского чемпионата. Он стал десятым игроком, которому покорилась данная отметка.
Лидирует в этом рейтинге бывший форвард Барселоны Лионель Месси, на счету которого 473 гола, а за ним идут Криштиану Роналду (311) и Тельмо Сарра (253).
Также OptaJoe сообщает, что Бензема установил рекорд результативности по итогам первых шести игр сезона в XXI веке. На счету 33-летнего француза восемь забитых голов и семь голевых передач.
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