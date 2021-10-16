Испания

В стартовом матче девятого тура Ла Лиги сошлись два аутсайдера старта сезона.

В стартовом матче девятого тура испанской Ла Лиги встретились два аутсайдера — Леванте и Хетафе.

Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0. После девяти игр у Леванте пять очков и 18 место в турнирной таблице Примеры, а у Хетафе два балла и последняя, 20 строчка.

Леванте — Хетафе 0:0

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Мустафи, Клерк — Де Фрутос (Франкеса, 77), Радоя, Мелеро (Кантеро, 58), Мартинес — Сольдадо (Алькон, 90+3), Моралес.

Хетафе: Сория — Суарес (Иглесиас, 85), Джене, Куэнка, Оливера — Флорентино, Арамбарри, Тимор (Поведа, 77), Максимович — Аленья (Ньом, 85), Рамирес (Унал, 65).

Предупреждения: Мирамон, Моралес, Клерк — Тимор, Оливера, Арамбарри.