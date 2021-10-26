Испания

Хорватский хавбек "сливочных" провел уже 400 матчей в футболке мадридского клуба.

Хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал свое новое статистическое достижение — матч с Барселоной (2:1) в десятом туре Ла Лиги стал для него 400 в футболке "сливочных".

"Это невероятное достижение. Я очень горжусь тем, что сыграл 400 матчей за мадридский Реал. Я очень счастлив и очень горжусь. Надеюсь, что сыграю еще больше игр - посмотрим, насколько больше.



Все, что происходило в Реале с тех пор, как я сюда приехал, было для меня невероятным. Я никогда не мог представить себе, что достигну того, чего добился. Это непостижимо.



Я получил удовольствие с того самого момента, как приехал сюда, и я осуществил свою мечту сыграть за Реал. Я счастлив и благодарен за все, что я испытал за это время", — приводит слова Модрича пресс-служба "сливочных".

Напомним, Модрич выступает за Реал с сезона-2012/13. За это время Модрич провел 400 поединков, в которых забил 28 голов и отдал 63 результативные передачи.

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