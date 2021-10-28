Испания

Голландский специалист поделился своими эмоциями после игры с Райо Вальекано.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче одиннадцатого тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано (0:1).

"В первые 15 минут нам не удавалось поймать ритм игры, но затем мы взяли его под контроль. У нас были шансы, и это хорошо, но к сожалению, мы ими не воспользовались. Ничья придала бы нам морального духа, потому что мы чувствовали себя уверенно, но не смогли забить. И вполне естественно, что сомнений стало больше.

Мы были лучше соперника, и результат несправедливый. Мы не проиграли сегодня ни по настрою, ни по игре. Дело просто в том, что мы не забили. Я не думаю, что другие команды создают так много моментов у их ворот, сколько их было у нас.

Мое будущее в Барселоне? Я не знаю. У нас не все в порядке, команда потеряла баланс в составе. Мы потеряли очень эффективных игроков. В последние годы наши соперники усилились, а мы не смогли этого сделать. Возможно, другие команды более сбалансированы, имеют более физический состав. Но мы показали, что можем сражаться с ними. Неудачи, травмы — это оправдания. Мы показали, что находимся на хорошем уровне, но этого недостаточно", — приводит слова Кумана Marca.

На Football.ua доступен видеообзор матча Райо Вальекано — Барселона.