Боссы каталонского клуба осудили такую акцию от собственных фанатов.
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25 октября 2021, 14:54
После проигранного Эль-Классико мадридскому Реалу, фанаты каталонской Барселоны напали на автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана.
Наставник после матча пытался покинуть стадион, но поклонники "блаугранас преградили путь Куману и стуча по машине требовали покинуть клуб. Лишь после вмешательства со стороны службы безопасности стадиона Куман смог беспрепятственно покинуть территорию Камп Ноу.
Каталонская Барселона выступила с заявлением, в котором резко осудила поведение фанатов, а также обещает принять меры во избежание подобных случаев.
Ранее сообщалось, что руководство Барселоны дало три матча Куману на исправление ситуации.