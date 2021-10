После проигранного Эль-Классико мадридскому Реалу, фанаты каталонской Барселоны напали на автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана.

Наставник после матча пытался покинуть стадион, но поклонники "блаугранас преградили путь Куману и стуча по машине требовали покинуть клуб. Лишь после вмешательства со стороны службы безопасности стадиона Куман смог беспрепятственно покинуть территорию Камп Ноу.

Каталонская Барселона выступила с заявлением, в котором резко осудила поведение фанатов, а также обещает принять меры во избежание подобных случаев.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.