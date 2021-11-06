Испанец прокомментировал результат поединка "сине-гранатовых".
Серхи Бархуан, Getty Images
06 ноября 2021, 20:51
Исполняющий обязанности тренера Барселоны Серхи Бархуан поделился своим мнением о ничьей с Сельтой (3:3) в матче 13-го тура Примеры.
"Когда приходится делать три замены из-за травм, ломается вся тактическая схема. Это влияет на итоговый результат. Во втором тайме мы не могли идти вперед, и игроки не знали, где располагаться под прессингом.
Жаль, что мы не можем отпраздновать мою первую победу в Примере. Для меня это было бы большим успехом.
Нужно сохранять тот настрой, который был у нас в первом тайме, когда мы действовали храбро впереди и играли с высокой защитой, это не позволяло сопернику находить пространство. Также изучать то, что произошло во втором тайме и находить решения", – приводит слова Серхи издание Marca.
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