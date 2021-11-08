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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Но перед тем, как приступить непосредственно к вашим перлам прошлой недели, мы продолжаем отмечать самых активных наших пользователей. На этот раз символическую медаль нашего сайта получает пользователь Дмитрий1993, который с нами уже более 13 лет и за это время сумел написать более 177 тысяч комментариев, что является безоговорочным рекордом среди всех читателей Football.ua! Стоит также отметить, что благодаря Дмитрию1993 у редакции теперь есть список самых активных пользователей сайта, за что, конечно, ему огромное спасибо!

В 124-й день рождения Ювентуса мы подготовили наш традиционный тест, чтобы проверить, что вы знаете о культовом итальянском клубе.

Согласны?

Врачи в течении трех месяцев будут подбирать эффективное лечение для Серхио Агуэро, которому диагностировали сердечную аритмию.

Но рукой то можно?)

Рональд Куман не простит долг Барселоне и требует 12 миллионов евро неустойки.

Тоттенхэм уволил Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера и назначил Антонио Конте на эту должность.

Как он это делает каждый раз?

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг лучших дриблеров мира, в который вошел вингер Шахтера Манор Соломон.

А вот так, собственно говоря, выглядит и сам рейтинг:

1. Адама Траоре (Вулверхэмптон) – 11,24;

2. Науэль Лухан (Универсидад де Чили) – 9,68;

3. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 9,29;

4. Эрик де Арруда (Сеара) – 8,32;

5. Манор Соломон (Шахтер) – 8,09.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси признался, что хотел бы вернуться в Барселону по окончании игровой карьеры и помочь клубу на административной должности: "Хотел бы стать спортивным директором Барселоны".

Такими темпами будем открывать петицию.

Хави составил шорт-лист футболистов, которых хочет видеть в Барселоне.

Игроки Динамо — еще более запретный плод, даже если у тебя есть внушительная сумма.

Шахтер в напряженной борьбе уступил на выезде мадридскому Реалу в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Где-то плачет Неймар (a.k.a. "бразильский Мудрик"). Не опять, а снова...

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба намерен зимой подписать предварительный контракт с туринским Ювентусом — утверждает GdS.

Ну, это редактору бан, получается.

Стала известна причина отсутствия Андрея Ярмоленко в заявке Вест Хэма на матч Лиги Европы против Генка — украинец получил небольшое повреждение.

Зачем нам тот Генк, когда вот-вот матч с Боснией и Герцеговиной?

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола накануне встречи с Манчестер Юнайтед, которая в итоге завершилась победой его команды, поделился мнением о сопернике: "У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина".

Не, ну а что? Думали тут только Месси троллят?

Ньюкасл согласовал условия личного контракта с Эдди Хау.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо высказался о ничьей с Буде-Глимтом в матче Лиги конференций (2:2): "У Буде-Глимта было два удара и два гола. Сколько ударов было у Ромы?"

Уважение!

Ну и, напоследок, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил Дженоа из итальянской Серии А.

Просто пожелаем Шеве удачи в его новом вызове!

Всем хорошей и продуктивной недели!💙💛

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