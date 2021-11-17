Украинский вратарь может получить шанс дебютировать в Ла Лиге в составе "сливочных".
Андрей Лунин, Getty Images
17 ноября 2021, 14:21
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти начал подготавливать украинского вратаря Андрея Лунина к возможному дебюту в составе "сливочных" в матче испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, итальянский специалист опасается проблем со здоровьем у основного вратаря Реала Тибо Куртуа после международного перерыва, поэтому он попросил Лунина быть готовым на случай, если ему придется сыграть в ближайшем туре испанского чемпионата.
Сегодня Куртуа должен пройти медицинское обследование, после чего станет известен его точный диагноз.
Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересованы Лилль и два испанских клуба.
Ближайший матч Реал проведет в гостях против Гранады. Игра 14 тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 21 ноября, в 17:15 по киевскому времени.